Politie lost schot bij aanhouding verdachte steekpartij Wijk en Aalburg

Bij de aanhouding van de verdachte van een steekpartij is zaterdagmiddag rond 14.45 uur in Sprang-Capelle door de politie een schot gelost. 'De verdachte raakte niet gewond en is aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Steekpartij Wijk en Aalburg

Vrijdagavond rond 17.30 uur krijgt de politie de melding van de steekpartij binnen. Politieagenten treffen het slachtoffer (29) op dat moment zwaargewond aan bij een woning in Veen. Naast een steekwond heeft hij ernstig letsel aan zijn hoofd. Na de eerste verklaring van het slachtoffer en een getuige blijkt de steekpartij in Wijk en Aalburg te hebben plaatsgevonden.

Verdachte gesignaleerd in Sprang-Capelle

Op basis van dat onderzoek krijgt de politie al snel een mogelijke verdachte in beeld. Die werd zaterdag in een auto rijdend gesignaleerd in de omgeving van Sprang-Capelle. Op het moment dat de verdachte merkt dat de politie hem op de hielen zat probeert hij te vluchten.

Gecrasht met auto

Als hij zijn auto aan de Spoorbaanweg crasht probeert hij er te voet nog vandoor te gaan. Agenten weten hem echter in te halen en er volgt een confrontatie waarbij de politie zich genoodzaakt voelt een schot te lossen. Daarna wordt de verdachte ingerekend. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag c.q. moord.