Vier verdachten aangehouden in Landsmeer voor drugshandel en drugsbezit

De politie heeft op donderdag 22 januari in Landsmeer vier personen aangehouden op verdenking van drugshandel en drugsbezit. 'Twee van de verdachten zijn minderjarig: een 15-jarige en een 16-jarige jongen uit Landsmeer en Purmerend. Het onderzoek kwam op gang dankzij anonieme meldingen', zo meldt de politie.

Kopen van drugs

Twee jongens zijn aangehouden op verdenking van het kopen van drugs bij een 18-jarige man. Deze man is eveneens aangehouden, net als de 19-jarige man die probeerde te vluchten met de drugs. Beide mannen zijn woonachtig in Landsmeer.

Anoniem melden via M.

De politie ontving meerdere anonieme meldingen over de drugshandel (soft- en harddrugs) die van grote waarde zijn geweest voor het onderzoek. 'Wij zijn de melders hier dankbaar voor. Anoniem melden kan via M. (voorheen Meld Misdaad Anoniem). Bij M. (0800-7000) kunt u onder andere melding doen van de productie en handel in drugs, geweldsdelicten, overvallen, brandstichting en wapen- of mensenhandel. Ook kleine stukjes informatie kunnen belangrijk zijn. M. zorgt ervoor dat uw melding bij de politie terechtkomt, terwijl uw identiteit volledig beschermd blijft', aldus de politie.

In beslag genomen drugs

Drugs die door de politie in beslag worden genomen, worden altijd vernietigd. In sommige gevallen wordt een kleine hoeveelheid bewaard en onderzocht als bewijsmateriaal voor de rechtszaak.

Wat te doen als je kind drugs dealt of gebruikt?

Als uw kind drugs dealt, is dat strafbaar. Ga hierover in gesprek met uw kind en schakel professionele hulp in. Voor ondersteuning en advies kunt u terecht bij het Trimbos-instituut.