Minderheidskabinet heeft oppositie hard nodig bij alle plannen

Het is tijd om aan de slag te gaan voor een beter Nederland. D66, VVD en CDA willen daar de komende jaren werk van maken, samen met anderen en op de manier die past bij ons land. Met deze woorden kondigde de nieuwe coalitie D66, VVD en CDA vrijdag het langverwachte coalitie-akkoord aan.

Stikstofbeleid en woningmarkt

De coalitie wil met stikstofbeleid en op de woningmarkt doorbraken bereiken. Tegelijkertijd waarschuwen zij dat dat "hard werken" wordt en dat elke euro maar een keer uitgegeven kan worden. Nederland moet daarom af en toe een "pas op de plaats maken", zodat er geld overblijft voor investeringen in de toekomst.

Defensie 19 miljard euro

Defensie zal de komende jaren 19 miljard euro krijgen toebedeeld. Maar er wordt ook fors bezuinigd zoals op de zorg en de sociale zekerheid.

Geen Kamermeerderheid

Omdat de coalitie geen Kamermeerderheid heeft zal er voor alle plannen steeds steun gezocht moet worden bij de oppositiepartijen. Daardoor kan het zijn dat plannen niet doorgaan of zullen moeten worden aangepast.

'Laten zien dat mét elkaar meer oplevert dan tegen elkaar'

De drie politieke stromingen die dit akkoord presenteren, hebben elk een eigen geschiedenis en een eigen mens- en wereldbeeld. Maar we vinden elkaar op de overtuiging dat Nederland weer vooruit kan komen als politici het debat op een normale manier met elkaar voeren en het aandurven duidelijke keuzes te maken. Wij geloven dat de samenleving weer een politiek wil die laat zien dat mét elkaar meer oplevert dan tegen elkaar. Juist daarom zijn we erop gebrand te laten zien dat het anders kan.