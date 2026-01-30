YouTube journalist Bender mishandeld in Delft, 2 aanhoudingen

Twee aanhoudingen

De slachtoffers hebben ervoor gekozen geen aangifte te doen, de politie en het Openbaar Ministerie zijn daarom ambtshalve een onderzoek gestart en hebben twee minderjarige verdachten uit Delft aangehouden. Zij zullen worden gehoord.

Mishandeling

Bender was donderdag 22 januari in de binnenstad van Delft aan het werk toen hij door een groep jongeren werd belaagd. Daarbij zijn hij en zijn cameraman op enig moment mishandeld door de twee verdachten. 'Toen de politie ter plaatse kwam, is de groep uiteengegaan. De prioriteit lag op dat moment bij het terugbrengen van de rust in de omgeving en het veilige vertrek van Bender en zijn cameraman. Daarom is er op dat moment niemand aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek ambtshalve gestart

Na het incident zijn de politie en het Openbaar Ministerie ambtshalve een onderzoek gestart. Dit betekent dat er een onderzoek is opgestart zonder dat daarbij aangifte is gedaan. De politie en het Openbaar Ministerie hechten namelijk veel waarde aan een vrije pers in Nederland die ongehinderd en op een veilige manier zijn werk kan doen.

PersVeilig

Als een journalist met geweld wordt geconfronteerd geven we hoge prioriteit aan het opsporen en vervolgen van de verdachte. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie en de politie werken daarbij ook samen in het project PersVeilig. Het doel is de positie van journalisten te versterken tegen agressie en geweld.