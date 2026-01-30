Code Geel voor ijzel en gladheid in noordoosten van Nederland

In het noordoosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuwresten. 'Vanavond kan het ook weer plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten', zo meldt het KNMI vrijdag.

Code Geel: IJzel

'Daarnaast is er komende nacht, maar vooral zaterdagochtend een kans op ijzel, deze gladheid kan verraderlijk zijn. Vooral zaterdagochtend is er kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen', aldus het KNMI.

De plaatselijke gladheid duurt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagochtend 12.00.

Verraderlijke ijzel

Komende nacht, maar vooral zaterdagochtend kan er mogelijk wat lichte regen vallen op een bevroren ondergrond, dit kan plaatselijk aanleiding geven tot de vorming van ijzel. IJzel is moeilijk te zien waardoor de gladheid verraderlijk kan zijn.