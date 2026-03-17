Defensie krijgt speciale wachtkamer voor te repatriëren gewonden

Defensie krijgt de beschikking over een Casualty Staging Unit (CSU). 'Deze mobiele medische faciliteit biedt opvang aan gewonden en is zowel militair als civiel te gebruiken. De CSU is binnen 72 uur operationeel, waardoor Defensie op medisch gebied sneller kan opschalen. Een huurcontract is vandaag ondertekend', zo meldt het ministerie van defensie dinsdag.

'Veredelde wachtkamer'

Het medische systeem heeft de functie van een veredelde wachtkamer. 'Gewonden die niet in levensgevaar verkeren, verblijven in de CSU in afwachting van repatriëring. Zo komt er plek vrij voor zwaargewonden, wat zorgt voor een betere doorstroom van de medisch keten', aldus het ministerie.

Snellere inzet

De CSU is een noodzakelijke tijdelijke oplossing tot een eigen systeem gereed is. Die is in ontwikkeling en rond 2030 operationeel. Het systeem maakt onderdeel uit van een continu verbetertraject, die militairen en materieel sneller inzetbaar maakt.

Huur

Defensie huurt de CSU van medische leverancier Hospitainer-GM Center. “Niet alles hoeft in eigendom te zijn, zolang het beschikbaar is als het nodig is”, aldus luitenant-generaal Jan-Willem Maas.

Samenwerking

Met het project versterkt Defensie de militair-civiele samenwerking. In aangepaste vorm is de CSU ook te gebruiken bij rampen of crises. De deal met Hospitainer is een goed voorbeeld van zogeheten dual-use; middelen die zowel militair als civiel inzetbaar zijn. Maas: “We investeren in wat we zelf moeten kunnen en we werken met partners die met ons mee durven groeien. Dat is de richting die Defensie op wil.”