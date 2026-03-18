Terrorismeverdachte (31) uit Zevenaar bij terugkeer op Schiphol aangehouden

Afgelopen zondag, 15 maart, is een 31-jarige terrorismeverdachte aangehouden op Schiphol. 'De verdachte is een vrouw uit Zevenaar die in 2014 was uitgereisd naar het strijdgebied van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM woensdag.

Aanhouding in Turkije

De verdachte is eind november 2025 door de Turkse autoriteiten als vreemdeling aangehouden en vervolgens in Turkije in vreemdelingendetentie geplaatst. 'Zondag keerde de verdachte met haar twee jonge kinderen terug naar Nederland. Daar is ze door de Koninklijke Marechaussee (KMar) aangehouden en overgedragen aan de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) die haar zaak samen met het Landelijk Parket onderzoekt', aldus het OM.

Deelname aan een terroristische organisatie (IS)

De vrouw wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie (IS). Op woensdag 18 maart is ze voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat de verdachte 14 dagen vast blijft zitten.