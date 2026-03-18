Meer geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor investeringen in de leefbaarheid van de regio’s waar stroom aan land komt van windparken op zee. 'In totaal is er dit keer voor de 5 regio’s 245 miljoen euro beschikbaar. Dit is onderdeel van het pakket van gebiedsinvesteringen uit het Klimaatfonds', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag.

Zichtbaar

Elke regio bepaalt zelf op welke wijze de investeringen worden ingezet voor het welzijn van bewoners. 'Zo is een aantal projecten al zichtbaar dat met geld uit de eerste ronde in 2024 is gerealiseerd. De aansluiting van de windparken op zee heeft impact op land door de bouw van de benodigde infrastructuur', aldus het ministerie. Daarom werkt het Rijk samen met medeoverheden door te investeren in de leefkwaliteit van de 5 regio’s. Elke regio heeft hiervoor een plan gemaakt met concrete projecten.

De projecten passen binnen 1 van de volgende thema’s:

- behoud & versterken natuur;

- verbeteren fysieke leefomgeving;

- versterken regionale economie;

- versnellen energietransitie.

Toekomst met duurzame energie

Nederland zit midden in een transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Uiteindelijk wil Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn. Door de gunstige ligging van ons land is het mogelijk om veel duurzame energie op te wekken op de Noordzee. Daarmee wordt de Noordzee de motor van ons toekomstig energiesysteem. Vanaf de windmolenparken gaat de opgewekte energie van de Noordzee naar Nederland.

Kabels

De aansluiting op het elektriciteitsnet gebeurt via kabels. Voor de windparken op zee zijn plekken nodig om deze verbindingen tussen zee en land mogelijk te maken. Dit gebeurt in Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Met gebiedsinvesteringen wil het Rijk samen met de regio’s de leefomgeving op die plekken versterken. Nederland wordt hiermee welvarender, schoner en minder afhankelijk van andere landen.