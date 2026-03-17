Benzineprijs breekt record en stijgt naar € 2,508 per liter

De benzineprijs heeft vandaag een nieuw record bereikt. Volgens de landelijke adviesprijs kost een liter benzine nu € 2,508. Het vorige record uit juni 2022 stond op € 2,505 per liter.

Onrust in het Midden-Oosten drijft prijzen op

De stijging hangt samen met spanningen in het Midden-Oosten. Daardoor staat de olieprijs wereldwijd onder druk en stijgen ook de brandstofprijzen. "Er blijft veel onrust in het Midden-Oosten waardoor de olieprijs hoog blijft. Dit merken we ook aan de pomp", zegt Derk Foolen, brandstofexpert bij UnitedConsumers.

Sinds eind februari zijn de olieprijzen sterk gestegen. De olieprijs ligt inmiddels boven de 100 dollar per vat. Daardoor lopen ook de prijzen voor benzine en diesel snel op. In ruim twee weken tijd steeg de benzineprijs van € 2,286 naar € 2,508 per liter. Dat is een stijging van ruim 22 cent.

Belangrijke handelsroute zorgt voor onzekerheid

Volgens Foolen blijft de situatie op de brandstofmarkt voorlopig onzeker. "Zolang de verstoring van de zeer belangrijke handelsroute Straat van Hormuz aanhoudt, blijft de markt onzeker", legt Foolen uit.

De Straat van Hormuz is een belangrijke route voor het transport van olie. Als daar problemen ontstaan, heeft dat snel invloed op de olieprijs en dus ook op de prijs van benzine en diesel.

Ook dieselprijs blijft dicht bij record

Ook de dieselprijs ligt op een hoog niveau. Op 10 maart 2026 bereikte diesel al een record van € 2,519 per liter. De prijs schommelt rond dat niveau en kan deze week opnieuw stijgen.

Volgens Foolen blijft het lastig om te voorspellen hoe de brandstofprijzen zich verder ontwikkelen. "De brandstofmarkt reageert snel op ontwikkelingen in de wereld. Daarom blijven we de prijzen dagelijks volgen", zegt Foolen.