Taakstraffen voor oproepen tot geweld tegen politici

Vier verdachten waren opgeroepen om vandaag voor de rechter te verschijnen voor het bedreigen van of opruien tegen politici. 'Twee van hen verschenen op zitting, de twee anderen werden bij verstek veroordeeld. In drie zaken was volgens het Openbaar Ministerie (OM) sprake van opruiing. Het OM eiste tegen alle verdachten een taakstraf', zo meldt het OM vandaag.

VVD-Kamerlid Ellian bedreigd

Een man van 29 uit Sint-Oedenrode had via Instagram VVD-Kamerlid Ellian bedreigd. Hij verscheen niet op zitting. Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 60 uur, de rechter legde 80 uur waarvan 40 voorwaardelijk op.

Man schreef op X dat Timmermans "gearresteerd en geëxecuteerd" zou moeten worden

Een 72-jarige man uit Krimpen aan den IJssel kwam zich ook niet voor de rechter verantwoorden voor de berichten die hij in een periode van ruim een maand plaatste op X. Hij schreef bijvoorbeeld dat toenmalig GroenlinksPvdA-lijsttrekker Timmermans "gearresteerd en geëxecuteerd" zou moeten worden. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechter wogen zwaar mee dat het hier ging om vele berichten waarin anderen werden aangezet om geweld te plegen tegen een politicus. Het OM eiste een taakstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijke celstraf, de rechter legde 100 uur en 2 weken voorwaardelijke celstraf op.

Bedreiging Denk-Kamerlid Van Baarle

Twee andere verdachten verschenen wel voor de rechter. Een 71-jarige man uit Zoetermeer besefte zich pas bij de politie dat hij anderen had aangezet tot het plegen van geweld, zei hij tegen de rechter. Hij fulmineerde maandenlang op social media dat Denk-Kamerlid Van Baarle moest worden opgehangen, afgeschoten of afgemaakt. De officier van justitie was niet overtuigd dat verdachte nu wel goed inzicht had in wat hij fout had gedaan en eiste 100 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat legde de rechter ook op.

Timmermans bedreigd

De laatste verdachte, een 62-jarige man uit Vianen, had op X geschreven dat "ze" toenmalig Kamerlid Timmermans moesten liquideren. Ook dat vonden het Openbaar Ministerie en de rechter opruiend. Het OM eiste 60 uur taakstraf waarvan 30 voorwaardelijk, de rechter legde 50 uur op waarvan 20 voorwaardelijk.

Jaarlijks honderden meldingen van bedreiging

Het Openbaar Ministerie zet zich samen met het Team Bedreigde Politici van de politie in om verdachten van bedreiging van politici op te sporen en te vervolgen. Politici moeten hun werk ongehinderd kunnen doen. Hun werk vormt de basis van onze democratie. Een bedreiging aan het adres van een politicus kan ervoor zorgen dat die zich minder vrij voelt zijn of haar standpunten te uiten. Dat leidt tot een zorgwekkende afvlakking van het politieke debat.

Team Bedreigde Politici

Jaarlijks worden bij het Team Bedreigde Politici honderden meldingen gedaan van bedreiging. Het Openbaar Ministerie in Den Haag beoordeelt de meldingen en kijkt welke als strafbaar kunnen worden beoordeeld. Het team probeert vervolgens bij die zaken een verdachte op te sporen zodat die kan worden vervolgd.