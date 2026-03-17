Marine gebruikt nieuwe verkenningsdrone V-BAT voor het eerst op zee

De marine heeft, na uitgebreide tests, 12 V-BAT drones aangekocht. 'Uitgerust met radar en camera voert dit type drone verkenningen uit en verzamelt ze informatie', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Meer ‘situational awareness’

'De drone kan vele uren vliegen, op een aantal kilometer hoogte. Met de gegevens krijgt de marine meer ‘situational awareness’ en kan men betere beslissingen nemen', aldus het ministerie.

Cold Response

De eerste operationele tests met de V-BAT zijn tijdens Cold Response bij Noorwegen vanaf Zr.Ms. Johan de Witt uitgevoerd. Zo nam men onder de loep onder welke omstandigheden de V-BAT veilig valt in te zetten. De turbulentie op het helikopterdek is namelijk van elk schip anders. Daarom moeten er voor gebruik van de drone altijd metingen worden gedaan. De marine ontving de dronebeelden toen de drone daadwerkelijk in de lucht was. Objecten werden verkend en mogelijke vaarroutes bekeken.

8 schepen

De bedieningsapparatuur voor de 12 V-BATs wordt op 8 verschillende schepen van de Koninklijke Marine geïnstalleerd. De levering is sneller dan normaal. Het materieel kan namelijk direct bij de fabrikant worden gekocht omdat er gebruik is gemaakt van het NAVO-aanbestedingskader.

Handig

De V-BAT neemt weinig plaats in. Het systeem past in enkele kisten. De drone wordt bewaard op het helikopterdek. Op een plek van slechts 5 bij 5 meter kan de V-BAT het luchtruim kiezen. Het object vertrekt recht omhoog en kantelt daarna naar een horizontale stand.

Zonder satelliet

In Oekraïne heeft de V-BAT zich al bewezen. Dankzij AI kan de drone namelijk ook presteren zonder satellietverbindingen. Het Amerikaanse bedrijf Shield AI bouwt de drone. Samen met de marine en JIVC, het IT-bedrijf van Defensie maakt de firma het systeem nog beter en toekomstbestendig.