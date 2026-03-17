Waar moet je op letten bij het kopen van trampoline?

Buiten spelen in je eigen tuin geeft rust, omdat je kinderen dichtbij zijn en toch lekker bezig. Je wilt speelplezier dat past bij jouw ruimte en bij de leeftijd van je kinderen. Daarbij telt zekerheid, want je wilt dat iedereen onbezorgd kan meedoen. Met een paar heldere punten kies je makkelijker iets dat stevig is en jarenlang meegaat.

Kleine of grote maat

Ruimte bepaalt vaak welke maat bij jouw tuin past, want je wilt genoeg afstand tot schutting en planten. Meet daarom de plek waar het komt te staan, zodat je niet hoeft te schuiven na levering. Kijk ook naar de leeftijd van je kinderen, omdat jongere kinderen meestal genoeg hebben aan een kleiner springvlak. Oudere kinderen willen vaker meer bewegingsruimte, maar het moet wel overzichtelijk blijven. Let op de hoogte vanaf de grond, want instappen moet gemakkelijk zijn. Zo blijft buiten spelen prettig en voorkom je gedoe bij het opstellen.

Veiligheid en netten controleren

Veiligheid voelt pas echt goed als je ziet dat details kloppen, zoals sluitingen, ritsen en zachte randen. Controleer of een trampoline een stevig veiligheidsnet heeft dat strak blijft staan, waardoor het net niet naar binnen zakt. Let op de bescherming over de veren, want die rand hoort breed en dik te zijn. Kijk ook of het net goed aansluit op het springvlak, zodat er geen openingen ontstaan. Een duidelijke handleiding helpt, omdat je dan alles netjes vastzet. Zo springt je kind met plezier en blijft het onbezorgd voor het hele gezin.

Frame en kwaliteit van veren

Stevigheid begint bij het frame, want dat vangt elke sprong op en krijgt veel te verduren. Kies een frame dat goed tegen roest kan, zodat het jarenlang netjes blijft in weer en wind. Let op stevige poten die niet wiebelen, omdat stabiliteit zorgt voor een veilig gevoel bij elke sprong. Bekijk ook de veren, want die bepalen hoe soepel het springen aanvoelt en hoeveel speelplezier je kind ervaart. Te stijve veren maken het springen zwaar, maar te slappe veren geven minder controle. Een goed afgesteld geheel maakt buiten spelen comfortabel en vertrouwd.

Prijs, garantie en onderhoud

Prijs zegt niet alles, omdat je ook kijkt naar garantie en hoe lang het meegaat in jouw tuin. Lees de garantievoorwaarden rustig, zodat je weet wat er wel en niet onder valt. Onderhoud blijft gemakkelijk als je af en toe controleert op losse bouten en slijtage aan de rand. Houd het springvlak schoon, want vuil en blaadjes kunnen sneller voor slijtage zorgen. Een afdekhoes kan helpen, maar let erop dat er geen water op blijft staan. Met die kleine gewoontes blijft het veilig, stevig en klaar voor jarenlang speelplezier.