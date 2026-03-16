Militair cel in voor verkrachting vrouw na stapavond

De militaire kamer veroordeelt een 33-jarige militair uit de gemeente West Betuwe voor het verkrachten van een vrouw met wie hij na een avond stappen mee naar huis ging. 'Hij krijgt een gevangenisstraf van 10 maanden opgelegd', zo meldt de rechtbank Gelderland vandaag.

Mee naar woning slachtoffer

De militair ontmoette het slachtoffer in een café in Zwolle tijdens een avond stappen. Na sluitingstijd ging hij met het slachtoffer en nog twee anderen mee naar de woning van het slachtoffer. 'Ondanks dat het slachtoffer meerdere malen afwijzend reageerde op handtastelijkheden van de militair, kroop hij zonder toestemming bij haar in bed toen het slachtoffer al half in slaap was. Hier verkrachtte hij haar', aldus de rechtbank.

Dwang

De militair stelde tijdens de zitting dat de seksuele handelingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. De militaire kamer komt tot een ander oordeel op basis van de verklaring van het slachtoffer. Uit haar verklaring komt naar voren dat bij haar een freeze-reactie volgde, waardoor zij zich niet voldoende heeft kunnen verzetten tegen het handelen van de militair.

Verklaring slachtoffer gesteund door aanwezige getuigen

De verklaring van het slachtoffer wordt op belangrijke punten gesteund door de verklaring van in de woning aanwezige getuigen. Ook is enkele dagen na de verkrachting door een forensisch arts letsel bij het slachtoffer vastgesteld dat past bij de verklaring van het slachtoffer over hoe de seksuele handelingen hebben plaatsgevonden. Door het slachtoffer te overrompelen met zijn handelwijze, de verbale en non-verbale signalen van verzet van het slachtoffer te negeren en het slachtoffer op enig moment ook stevig bij de keel vast te houden, komt de militaire kamer tot het oordeel dat sprake is geweest van dwang.

Gevangenisstraf

Door de ernst van het delict vindt de militaire kamer dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is. De militaire kamer kijkt bij het bepalen van de straf naar de richtlijnen die hiervoor worden gehanteerd door de rechtspraak. Verder houdt ze rekening met het blanco strafblad van de militair, het tijdsverloop door een eerder sepot van de strafzaak en het dreigende ontslag van de militair bij Defensie.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van ruim 6 duizend euro betalen aan het slachtoffer. Het gaat hierbij om een vergoeding van ruim duizend euro voor de materiële schade. Daarnaast kent de rechtbank een vergoeding van 5.000,- euro toe aan smartengeld.