Tussenstand 'Game Over?!': herkenningen in 14 zaken

Een week na de lancering van het landelijk opsporingsoffensief Game Over?!, zijn er van de 100 gezochte verdachten nog maar 86 over. Game Over?! draait om de aanpak van nepagenten en (bank)helpdeskfraude. Vorige week publiceerde de politie in één keer 100 onherkenbaar gemaakte foto’s van verdachten, met de oproep aan verdachten om zichzelf te melden vóór donderdag 19 maart. Vanaf maandag 23 maart zijn de foto’s van de verdachten herkenbaar te zien, als hun identiteit op dat moment nog niet bekend is. Iedereen kan dan hun namen aan de politie doorgeven.

Veel tips én zelfmeldingen

De geblurde beelden van de verdachten zijn te zien op www.politie.nl/gameover en ook op digitale schermen, in televisiereclames en online op sociale media. “We zien echt dat burgers in actie komen”, zegt Aad Lensen van het Team Gedigitaliseerde Criminaliteit. “Veel mensen herkennen ondanks de geblurde beelden toch iemand of zien iets wat ons helpt in het onderzoek. We richten ons met deze actie op de uitvoerders. Dit zijn de mensen die de pas ophalen, bij de pinautomaat staan of als nepagent aan de deur komen. Als we hen herkennen en aanhouden, kunnen we zaken oplossen en aan slachtoffers laten zien dat we voor hen opkomen.”

Grote actie met veel impact

Het naar buiten brengen van herkenbare foto’s van daders noemen we opsporingsberichtgeving. De politie mag dit middel alleen inzetten als het Openbaar Ministerie daar per zaak toestemming voor geeft. Die toestemming is er voor alle honderd zaken in Game Over?!.

“Dit is de grootste inzet van opsporingsberichtgeving die we ooit hebben gedaan”, zegt Daan Annegarn van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie. Door 100 verdachten tegelijk aan het publiek te laten zien, bereiken we het hele land. Dat levert niet alleen tips op, maar we zien ook dat verdachten zichzelf melden. “Dit is de laatste kans die verdachten hebben om te voorkomen ze straks écht herkenbaar te zien zijn. Die kans kan je maar beter grijpen want anders is de kans groot dat je binnenkort wordt opgepakt.”

Impact op slachtoffers

Alleen al het aantal incidenten met nepagenten steeg in 2025 naar ruim 13.000. Het aantal zaken van bankhelpdeskfraude ligt nog veel hoger. Achter elke aangifte ligt een meestal tragisch verhaal. Slachtoffers zijn vaak oudere en kwetsbare mensen en de impact op hen is groot. Dat maakt deze misdrijven bijzonder ernstig.

Veel slachtoffers verliezen niet alleen geld, maar ook het vertrouwen in andere mensen en in instanties. Schaamte speelt ook een rol, waardoor niet iedereen aangifte doet.

Met de Game Over?!-campagne willen politie en het Openbaar Ministerie daders opsporen en laten zien dat deze criminaliteit grote gevolgen heeft.

Samenwerking en opsporingsoffensief

Game Over?! is een initiatief van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie, onderdeel van het Politiedienstencentrum in samenwerking met het Team Gedigitaliseerde Criminaliteit en het Openbaar Ministerie. Samen met rechercheteams in het hele land worden tips verwerkt, verdachten opgespoord, aangehouden en voor de rechter gebracht.

Tussenstand en laatste kans

De politie verwacht de komende dagen méér herkenningen. Verdachten worden opgeroepen zich voor donderdag 19 maart te melden. Vanaf 23 maart zijn alle verdachten die op dat moment nog niet bekend zijn herkenbaar te zien, totdat iemand hun naam aan de politie doorgeeft.