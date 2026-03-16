Verdachten van explosie bij synagoge Rotterdam langer vast

De vier mannen van 19 jaar (2x), 18 jaar en 17 jaar die ervan verdacht worden een explosie te hebben veroorzaakt bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat alle vier de verdachten uit Tilburg 14 dagen langer in voorarrest blijven.

De mannen worden verdacht van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk. Daarmee wordt bedoeld dat de handelingen erop gericht zijn om een bevolkingsgroep, in dit geval de Joodse gemeenschap, ernstige vrees aan te jagen.

De aanslag vond plaats in de nacht van donderdag 12 maart op vrijdag 13 maart. Door de explosie ontstond brand, die vanzelf uitging. Dankzij adequaat politiewerk, werd vermoedelijk een tweede aanslag voorkomen. Na de aanslag op de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein stuurde de politie direct een voertuig naar de synagoge aan de Mozartlaan. Daar zagen zij de auto van de verdachten, die ze eerder al hadden zien rijden. De politie controleerde vervolgens de inzittenden. Een van hen voldeed aan het signalement. Ook werd er in de auto een jerrycan aangetroffen. Hierop werden de vier verdachten aangehouden.

Het onderzoek is nog in volle gang. Alle vier verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat de verdachten enkel contact mogen hebben met hun advocaat.