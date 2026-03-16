Grote voorraad Defensiespullen gevonden in woning

Een 31-jarige man uit Zwijndrecht die werkzaam is bij de beveiligingsdienst van Defensie is maandag aangehouden voor het verduisteren van goederen van zijn werkgever. Dit meldt Rijnmond. Volgens de Marechaussee zou de verdachte naar voren zijn gekomen tijdens een onderzoek naar diefstallen vanuit militaire kazernes.

Volgens de regionale omroep is er een grote hoeveelheid spullen van Defensie zijn aangetroffen. Dit zou gaan om een aantal wapens, helmen en legertenten. Hoeveel er exact in beslag is genomen kan een woordvoerder van de Marechaussee niet zeggen. De spullen moeten eerst geïnventariseerd worden.

Volgens een getuige zou er helmen, kogelwerende vesten, gereedschap, defensiekleding, messen, tablets en munitie in busjes en een vrachtwagen zijn geladen.