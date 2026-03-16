ANWB: Betrek bewoners bij parkeerbeleid gemeenten

Parkeerbeleid is in veel gemeenten een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen. ANWB adviseert gemeenten om bewoners meer te betrekken bij parkeeroplossingen in straten en wijken. Dat advies baseert ANWB op onderzoek onder bewoners van steden naar hun ervaringen met parkeren in hun eigen wijk. Belangrijke thema’s om rekening mee te houden in parkeerbeleid zijn: leefbaarheid en groen, betaald parkeren en veiligheid. Door samen te werken aan maatwerkoplossingen kan de parkeerdruk worden verlaagd zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk komt te staan.

Parkeerproblemen in woonomgeving

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners regelmatig problemen hebben met het vinden van een parkeerplek in hun woonomgeving. Slechts de helft vindt gemakkelijk een parkeerplek in de eigen wijk en een kwart past zelfs het autogebruik en dagschema aan op de parkeerdrukte. Parkeerproblemen komen volgens de respondenten vooral door een tekort aan plekken (38%) en omdat er wordt geparkeerd door bezoekers van buiten de wijk (27%), bezoekers van voorzieningen (21%) en door bedrijfsauto’s (25%).

Groen net zo belangrijk als parkeerplaatsen

Bewoners vinden voldoende parkeerplekken (43%) en groen in de wijk (48%) de belangrijkste thema’s om op te letten bij de inrichting van wijken in (zeer) sterk stedelijk gebied. Een groot deel van de autobezitters wil bijvoorbeeld wel concessies doen op parkeren als dat ten goede komt van de leefbaarheid van de buurt. Ruim vier op de tien (44%) autobezitters willen hiervoor bijvoorbeeld wel wat verder lopen naar hun auto. Volgens ANWB moeten gemeenten de wensen van bewoners op zowel parkeren als groen meenemen in plannen. De wens van bewoners om meer betrokken te worden blijkt ook uit het onderzoek, want momenteel voelt maar 20% van de bewoners zich betrokken bij parkeerbeleid.

Effect invoeren betaald parkeren valt tegen

Invoeren van betaald parkeren in een straat of wijk brengt niet altijd wat bewoners verwachten. 25% van de bewoners is ontevreden over het effect van deze parkeerregulering. Ze vinden de kosten veel te hoog, ervaren het betalen in de eigen wijk als onrechtvaardig en geven aan dat er ondanks de hoge (uur-)tarieven regelmatig geen plek te vinden is. De groep bewoners die (zeer) tevreden zijn over de parkeerkosten (43%) vindt deze over het algemeen betaalbaar, waardeert dat hierdoor meestal voldoende parkeerruimte beschikbaar is en ervaart vergunningen of bezoekersregelingen als relatief goedkoop. ANWB adviseert gemeenten om realistische verwachtingen te scheppen en maatregelen te monitoren op effectiviteit.

Veiligheid parkeerplekken vraagt om verbetering

29% van de bewoners mijdt parkeerplekken uit angst voor vandalisme of inbraak. Ook mijdt 26% van de bewoners weleens parkeerplekken omdat ze zich niet veilig voelen op de looproute naar huis. ANWB pleit voor meer aandacht voor sociale veiligheid in parkeerbeleid, bijvoorbeeld door betere verlichting en overzichtelijke routes.

