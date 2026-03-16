Honderden kilo's cocaïne in zee gedumpt bij Neeltje Jans, 5 aanhoudingen

Het HARC‑NZKG‑team heeft zondag 15 maart 2026 met ondersteuning van de Kustwacht, vijf verdachten aangehouden na een intensieve operatie op de Noordzee. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Betrapt

'De vijf mannen werden voor de kust van Zeeland bij Neeltje Jans op heterdaad betrapt terwijl zij betrokken waren bij een zogenoemde drop‑off‑methode. Bij deze drugssmokkeltechniek worden pakketten drugs vanaf zeeschepen in zee gegooid en vervolgens opgepikt door kleinere en snellere boten', aldus het OM.

Honderden kilo's cocaïne

Tijdens de operatie werd vastgesteld dat via deze methode een partij van honderden kilo’s cocaïne werd overgedragen. Dankzij de intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines kon de partij drugs in beslag worden genomen en konden de betrokken verdachten worden aangehouden. In het onderzoek is tevens een snelle motorboot in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze boot via een schijnconstructie is aangeschaft. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Vijf verdachten

De vijf verdachten variëren in leeftijd van 34 tot 61 jaar en zijn woonachtig in Almere, Oostzaan, Beverwijk en Haarlem. Het onderzoek, dat onder leiding staat van het OM Amsterdam, is nog in volle gang. Ook wordt er nader onderzoek verricht naar de in beslag genomen verdovende middelen.