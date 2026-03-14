Uithaler komt te laat en grijpt mis bij ophalen drugs

Een vermoedelijke uithaler kwam afgelopen nacht van een koude kermis thuis toen hij een lege container aantrof in het Havengebied van Vlissingen. 'Op de hielen gezeten door de politie wist hij echter te ontkomen', zo meldt de politie vandaag.

Man op haventerrein bij containers

Rond 01.00 uur zien medewerkers van de Douane een man lopen op het haventerrein in Ritthem. Zij vermoeden dat hij het voornemen heeft om drugs af te halen uit een van de containers die daar gestald staat.

Drugs door Douane al uit container gehaald

Wat de verdachte echter niet weet is dat de Belgische Douane in Antwerpen de drugs al had gevonden en uit de container had gehaald. Zodoende gaat hij er onverrichte zaken vandoor.

Ontkomen

De medewerkers van de Douane en politieagenten met een diensthond zetten de achtervolging in, maar verliezen de man uit het oog. Daardoor weet hij alsnog te ontkomen.