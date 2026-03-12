Politie onderzoekt harde knal gevolgd door brand in flat Terneuzen

In een flat aan de Vondelstraat in Terneuzen werden bewoners in de nacht van woensdag op donderdag 12 maart opgeschrikt door een harde knal. 'Omdat er niet bekend was waar de knal vandaan kwam of wat het was, belden zij de politie', zo meldt de politie donderdag.

Brand begane grond

'Op de begane grond van het flatgebouw was brand ontstaan, de brandweer kwam ter plaatse om die te blussen. In het gebouw zijn tientallen ruiten gesneuveld en ook wat deuren ontzet', aldus de politie.

'Gasexplosie uitgesloten'

De politie heeft omstreeks 00.30 uur kort onderzoek gedaan, een gasexplosie is uitgesloten. Wat de oorzaak van de brand en de knal wel was onderzoekt de politie nog.