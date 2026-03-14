Schade in Drenthe rond Assen na aardbeving van 3.0 op de schaal van Richter

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich in het Drentse Geelbroek een aardbeving voorgedaan met de kracht van 3.0 op de schaal van Richter. Dit blijkt uit data van het KNMI.

Twee aardbevingen

De aardbeving deed zich om 02.14 uur voor op een diepte van 3 kilometer bij het Drentse Geelbroek bij het Drentse gasveld Eleveld. Veel mensen hebben de beving gevoeld. In oktober 2023 waren in de buurt van het Eleveld gasveld meerdere voelbare aardbevingen.

Naschok

Om 5.12 uur volgde nog een naschok maar die was veel lichter met een magnitude van 1.3 op de schaal van Richter.

Bijna 60 schademeldingen

In de loop van de zaterdag zijn er bij de Commissie Mijnbouwschade in totaal bijna 60 meldingen van ontstane schade bij omwonenden binnengekomen.