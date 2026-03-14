Rustig verloop demonstratie Maastricht Aachen Airport: blokkade A2 voorkomen

De politie kijkt terug op een goed verlopen demonstratie zaterdag bij vliegveld Maastricht Aachen Airport. 'Agenten hebben hier niet hoeven in te grijpen, waardoor alles op de demonstratielocatie rustig en ordentelijk is verlopen', zo laat de politie vandaag weten.

Blokkade A2 door politie voorkomen

Vooraf hadden actievoerders aangekondigd de A2 te blokkeren. Dat heeft de politie weten te voorkomen.

Controle

Agenten hebben twee busjes die vanuit noordelijke richting naar het vliegveld kwamen gecontroleerd, waardoor zij uiteindelijk geen verkeershinder hebben kunnen veroorzaken. Vanuit zuidelijke richting hebben twee andere busjes rond 13:00 uur geprobeerd de A2 ter hoogte van het vliegveld te blokkeren. De politie heeft beide voertuigen staande gehouden. De bestuurders van deze busjes zijn aangehouden. Dat heeft voor korte verkeershinder op de snelweg gezorgd tussen Maastricht en Beek. Het verkeer kon daarna weer gewoon doorrijden.

Actievoerders verplaatst

Behalve de twee aangehouden bestuurders zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft meerdere actievoerders verplaatst op grond van Wet openbare manifestaties (WOM).

Veiligheid

Het begeleiden van demonstraties, zorgen voor een veilig verloop en de openbare orde handhaven hoort bij ons werk. Daarom zijn we ook de komende demonstratie(s) zichtbaar aanwezig. Demonstreren mag alleen als dat binnen de kaders van de wet blijft, en als dat niet gebeurt, treden we op. Hierbij houden we ons altijd aan de aanwijzingen van het lokaal bevoegd gezag (Openbaar Ministerie en burgemeester).