Politie zoekt 2 verdachten op motorscooter na aanslag op Joodse school

De recherche is dringend op zoek naar twee verdachten van een aanslag op een Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid. Dit meldt de politie zaterdag.

Materiële schade beperkt gebleven

Rond 03.45 uur vannacht lieten twee verdachten een explosief afgaan tegen de buitenmuur van de school. De politie en brandweer waren snel ter plaatse, waardoor de materiële schade beperkt is gebleven.

Twee personen op motorscooter

'Uit onderzoek is gebleken dat twee personen op een motorscooter komen aanrijden bij de Joodse school aan de Zeelandstraat in Amsterdam-Zuid. Een persoon stapt van de motorscooter en plaatst een voorwerp tegen de buitenmuur van de school. Daarna rent deze persoon terug naar de motorscooter. Op het moment dat de verdachten wegrijden gaat een explosief af op de plek waar kort daarvoor een voorwerp is geplaatst. De twee vluchten vanaf de Zeelandstraat richting de Van Nijenrodeweg', aldus de politie.

TGO

Forensische Opsporing en het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doen onderzoek. Wijkagenten zijn alert en zoeken actief verbinding met buurtbewoners en betrokkenen.

Een gerichte aanslag

De Amsterdamse driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) beschouwt dit als een gerichte aanslag tegen de Joodse gemeenschap en neemt dit zeer hoog op. De politie werkt nauw samen met de landelijke veiligheidsdiensten en staat in contact met de Joodse gemeenschap.

NCTV

In overleg met politie en NCTV worden extra maatregelen getroffen. De aanslag komt na een incident in Rotterdam waarbij er een explosief is afgegaan bij een synagoge. Uiteraard wordt er onderzocht of er een verband is met beide incidenten.

Beveiliging Joodse scholen en instellingen

De Joodse scholen en instellingen in Amsterdam worden beveiligd. Naar aanleiding van de incidenten in Luik en Rotterdam was de verder beveiliging opgeschroefd en was er naast specifieke maatregelen sprake van permanent en verscherpt toezicht. Daardoor heeft de politie direct kunnen handelen. Landelijk is er een Nationaal Staf Grootschalig Bijzonder Optreden ingericht. Deze NSGBO coördineert landelijk de politie-inzet als het gaat om de beveiliging van Joodse objecten en geeft leiding op strategisch niveau.