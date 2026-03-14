Explosie bij joodse school in Amsterdam

In de nacht van vrijdag op zaterdag 14 maart heeft er in Amsterdam Buitenveldert een explosie plaatsgevonden bij de buitenmuur van een Joodse school. Dit meldt de gemeente Amsterdam zaterdag.

Camerabeelden

De politie en brandweer waren snel ter plaatse en de materiële schade is beperkt gebleven. 'Er zijn camerabeelden van de persoon die het explosief heeft ontstoken en het politieonderzoek loopt, onder leiding van het Openbaar Ministerie. De Amsterdamse driehoek beschouwt dit als een gerichte aanslag tegen de Joodse gemeenschap en neemt dit zeer hoog op. We werken nauw samen met de landelijke veiligheidsdiensten en staan in contact met de Joodse gemeenschap. In overleg met politie en NCTV worden extra maatregelen getroffen', aldus de gemeente.

'Laffe daad'

Burgemeester Halsema: “Dit is een laffe daad van agressie richting de Joodse gemeenschap. Ik snap de angst en woede van Joodse Amsterdammers. Zij krijgen steeds vaker te maken met antisemitisme en dat is onacceptabel. Een school moet een plek zijn waar kinderen veilig les kunnen krijgen. Amsterdam moet een plek zijn waar Joden veilig kunnen leven.”

Permanente beveiliging

De Joodse scholen en instellingen in Amsterdam worden permanent beveiligd. Naar aanleiding van de incidenten in Luik en Rotterdam was de beveiliging opgeschroefd en was er naast specifieke maatregelen sprake van permanent en verscherpt toezicht. Daardoor heeft politie direct kunnen handelen en zijn er beelden van het plaatsen en ontsteken van het explosief.