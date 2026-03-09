Steekpartij in school Maastricht, politie houdt verdachte aan

De politie heeft maandag een minderjarige verdachte aangehouden na een steekincident in een school aan de Bemelerweg in Maastricht. 'Bij het incident raakte één persoon gewond', zo meldt de politie vandaag.

Agenten met spoed naar schoolgebouw

'Rond 11.40 uur ontving de politie de melding van het incident. Daarop gingen meerdere agenten met spoed naar het schoolgebouw', aldus de politie.

Burgernetbericht

De verdachte is na het incident op de vlucht geslagen. Er werd een Burgernetbericht verstuurd om uit te kijken naar de jongen. Uiteindelijk is de minderjarige verdachte aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Het slachtoffer, een minderjarige jongen, is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt wat de toedracht is geweest van het steekincident.