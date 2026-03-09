Politie pakt man (29) op voor twee verkrachtingen

De politie heeft vandaag, maandag 9 maart, in Lelystad een 29-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. 'Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen in een woning in het Zuid-Hollandse Goudswaard', zo meldt de politie vandaag.

'Woning slachtoffers binnengedrongen'

Ook wordt hij ervan verdacht dat hij de woning van de slachtoffers zou zijn binnengedrongen. De verkrachtingen vonden plaats in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 maart.

Inbraakmelding industrieterrein

In de nacht van zondag 8 maart op maandag 9 maart kreeg de politie in Lelystad een inbraakmelding bij een industrieterrein. Eenmaal ter plaatse troffen zij een man aan, die na controle werd aangehouden. 'Bij de aanhouding zagen de agenten dat de 29-jarige man stond gesignaleerd voor het zedenmisdrijf in Goudswaard. Daarop hebben zij de verdachte overgedragen aan de eenheid Rotterdam. De zedenrechercheurs van de eenheid Rotterdam gaan verder met het onderzoek', aldus de politie.

Verkrachting twee vrouwen

Zondag startte de politie en het OM het onderzoek naar de verkrachting van twee vrouwen in Goudswaard. Er is onder andere een sporenonderzoek uitgevoerd, buurtonderzoek gedaan en zijn er camerabeelden uitgekeken. Ook is er een signalering uitgezet op de verdachte, wat heeft geleid tot zijn aanhouding.