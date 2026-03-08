Feminist March in Amsterdam

Tijdens Internationale Vrouwendag werd er de zogenoemde Feminist March gehouden in de hoofdstad en een door burgemeester Halsema georganiseerde vrouwenconferentie in Theater Carré.

Duizenden mensen hadden zich rond 13.00 uur verzameld op de Dam, waarna de stoet via het Rokin en de Weteringschans naar het Museumplein liepen. Volgens AT5 werd de mars georganiseerd door onder andere de Dolle mina’s, Vakbond FNV en Amnesty International.

Volgens laatst genoemde is deze dag nog altijd had nodig. Op hun website is te lezen: ‘Ook in Nederland valt nog een boel te winnen. Abortus staat hier nog in het wetboek van strafrecht en jaarlijks vermoorden tientallen mannen hun partner of ex. Dat accepteren we niet.’