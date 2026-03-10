Politie houdt twee verdachten aan voor betrokkenheid woningoverval Giethoorn

De politie heeft op dinsdag 10 maart twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht betrokken te zijn geweest bij een woningoverval in Giethoorn op 1 september 2025. Het gaat om een 42-jarige man uit Herwijnen en een 31-jarige man uit Hoofddorp.

Op maandag 1 september vond er aan de Jan van Nassauweg in Giethoorn een gewapende overval plaats. Daarbij werd de bewoner beschoten. De verdachten gingen ervandoor in een Mercedes (A klasse). Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan de verwondingen aan zijn arm.