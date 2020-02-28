Auto over de kop op rotonde in Gasselte

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

De bestuurder van een auto raakte zaterdag op de rotonde van de Ir. van Veelenweg in Gasselte de macht over het stuur kwijt. Dit zou zijn gekomen door een combinatie van een nat wegdek en mogelijk te hoge snelheid.

Ondersteboven

Na een botsing tegen een lantaarnpaal belandde de auto ondersteboven op het fietspad. De bestuurder is met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Lantaarnpaal afgesloten

De storingdienst van Gemeente Aa en Hunze heeft de lantaarnpaal afgesloten van de netspanning. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de zwaar beschadigde auto geborgen.