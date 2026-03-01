Provincie breidt subsidieregeling hittestress uit: nu ook geld voor uitvoering maatregelen

De provincie Noord-Brabant breidt de subsidieregeling integrale actieplannen hitte uit. Gemeenten kunnen voortaan niet alleen subsidie aanvragen voor het opstellen van een actieplan, maar ook voor het uitvoeren van maatregelen uit dat plan.

Voor deze nieuwe uitvoeringsfase is € 2,5 miljoen beschikbaar. Ook is de aanvraagtermijn van de regeling verlengd tot 1 oktober 2026.

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Het wordt vaker te droog, te nat en te heet. Hittegolven komen vaker voor, kunnen zelfs levens eisen en vormen een groeiend gezondheidsrisico. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Gemeenten spelen een sleutelrol in het beschermen van hun inwoners. Deze provinciale regeling helpt gemeenten om samen met partners -zoals GGD’en, woningcorporaties en zorgorganisaties- de stap te maken van een noodplan voor een hittegolf naar een brede en praktische aanpak voor een gezonde leefomgeving.

Twee sporen: plan én uitvoering

Naast uitbreiding is de subsidieregeling is de aanvraagtermijn verlengd tot 1 oktober 2026. De subsidieregeling blijft werken met de beproefde aanpak van de Menukaart Hitte van het Klimaatverbond(verwijst naar een andere website), met begeleiding door ervaren hittecoaches. Voor het opstellen van een integraal actieplan (paragraaf 1) kunnen gemeenten € 10.000 subsidie krijgen, met een subsidieplafond van € 500.000. Nieuw is paragraaf 2: cofinanciering voor concrete maatregelen die hittestress verminderen. Gemeenten kunnen vanaf 1 maart 2026 tot en met 15 september 2027 aanvragen doen voor 50% cofinanciering van subsidiabele kosten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 124.999 per project.



Om hittestress op het vaak hete Pieter Vreedeplein in Tilburg tegen te gaan, wordt tijdens de zomermaanden (onder andere in augustus 2024 en 2025) een grote tijdelijke fontein geplaatst, bekend als de PlayFountain.

Voorbeelden



Gemeenten kunnen de cofinanciering slim koppelen aan geplande fysieke of groenblauwe projecten. Denk aan extra water en groen in versteende wijken, meer schaduw op pleinen en schoolpleinen, koele verblijfsplekken voor kwetsbare inwoners of het meenemen van hittemaatregelen bij renovaties van gemeentelijke gebouwen. Ook maatregelen die gezondheid bevorderen, zoals het vergroenen van zorglocaties of het hittebestendig maken van buurthuizen, komen in aanmerking.