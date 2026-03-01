Innovatieve energievoorziening maakt nieuwbouw mogelijk ondanks vol stroomnet

Bouwbedrijf Heijmans start met een innovatieve energievoorziening bij de gebiedsontwikkeling IJsseloevers in IJsselstein. Met deze oplossing, die in samenwerking met regionale netbeheerder Stedin en de provincie Utrecht tot stand is gekomen, kan de gebiedsontwikkeling IJsseloevers in IJsselstein worden gerealiseerd. Ondanks beperkingen vanwege de huidige netcongestie.

Het gaat om een collectief warmtesysteem en het opladen van elektrische auto’s, die samenkomen op één centraal punt in een energie- en parkeerhub en achter één netaansluiting. Het is de eerste keer dat op deze schaal – voor 560 woningen – zo’n gecombineerde energievoorziening wordt toegepast. Heijmans, Stedin en de provincie Utrecht hebben het afgelopen jaar samengewerkt aan deze oplossing. Hiermee kunnen in IJsselstein de nieuwe woningen en de laadvoorzieningen worden aangesloten op het net. Iets wat anders niet mogelijk was geweest.

Oplossing om bouwproject te realiseren



Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Wij zijn heel blij met deze publiek-private samenwerking met Heijmans en Stedin. Door onze kennis te bundelen kunnen we er samen voor zorgen dat er netbewust gebouwd kan worden. Hoewel het nog geen wettelijke verplichting is, laat Heijmans met dit project zien dat het mogelijk is om te blijven bouwen én ons energiesysteem toekomstbestendig te maken.”

Energie-parkeerhub



Centraal in de duurzame energievoorziening staan twee zogeheten ‘energie-parkeerhubs’. In en rondom die gebouwen worden lokale energieopwekking, buffering en een collectieve warmtevoorziening gecombineerd. Onder de parkeerhub komt een warmtebuffer en batterijen zorgen ervoor dat de lokaal opgewekte zonnestroom tijdelijk kan worden opgeslagen. Door deze onderdelen slim te sturen, kan de spits op het elektriciteitsnet worden vermeden en wordt de piekbelasting op het net sterk verminderd. Deze aanpak past binnen de landelijke ontwikkelingen rond netbewuste nieuwbouw, maar is nog niet netneutraal.

Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur provincie Utrecht bij Stedin: “Netbewuste nieuwbouw is een belangrijke schakel om de netcongestie in de regio Utrecht aan te pakken én om de woonopgave in Nederland mogelijk te blijven maken. Met dit soort innovatieve concepten uit de markt kunnen we meer woningen blijven realiseren tegen een beperkte belasting van het elektriciteitsnet.”

Over IJsseloevers



IJsseloevers in IJsselstein wordt ontwikkeld in een provincie waar het elektriciteitsnet onder druk staat. Daarom is netbewust bouwen hier een belangrijke voorwaarde. De provincie Utrecht, gemeente IJsselstein, Stedin en Heijmans werken vanaf het begin samen aan slimme oplossingen voor energie, infrastructuur en woningbouw. De bouw start naar verwachting in 2028.