Lexus steer-by-wire: rijden opnieuw uitgevonden

Lexus heeft een trotse geschiedenis van technische innovatie. Het merk onderzoekt voortdurend mogelijkheden om de veiligheid, prestaties, het comfort en rijervaring te verbeteren.

In deze geest heeft Lexus met succes het eerste steer-by-wire-systeem geïntroduceerd, een spectaculaire technologie die een nieuwe dimensie aan de rijervaring toevoegt.

Het steer-by-wire-systeem van Lexus, dat debuteert in de nieuwe batterij-elektrische RZ, biedt verschillende voordelen. Het levert de controle, precisie en onmiddellijke, betrouwbare respons die door 's werelds beste professionele coureurs worden gewaardeerd. Tegelijkertijd is het soepel en gebruiksvriendelijk en geeft het een geruststellend gevoel van constante verbinding met de weg, waardoor de bestuurder in dialoog treedt met zijn voertuig en het pure plezier van het rijden wordt vergroot.