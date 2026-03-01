De volledig nieuwe Lexus ES: een elegant sedan-design voor een nieuw tijdperk

Vanaf de lancering van het merk Lexus meer dan 35 jaar geleden, heeft de ES zich – in zeven generaties - onderscheiden als een elegante luxe sedan met klassieke proporties.

De ontwerpers van Lexus stonden voor de uitdaging om deze kwaliteiten opnieuw te interpreteren bij het ontwerpen van de volledig nieuwe ES, die voor het eerst ook leverbaar wordt met volledig elektrische aandrijving. In de tweede helft van dit jaar wordt de Lexus ES in Nederland geïntroduceerd.

Het concept werd gedefinieerd door de term 'Clean Tech x Elegance', wat staat voor een harmonieuze combinatie van functioneel en door technologie geïnspireerd design met een styling die de premiumkwaliteit en handgemaakte luxe uitstraalt die fundamenteel zijn voor de ES en het merk Lexus.