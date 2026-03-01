Ongekende inruilkorting bij Omoda en Jaecoo

Ongekende ambities vormen de brandstof van uitzonderlijke prestaties bij Omoda en Jaecoo. De snelgroeiende automerken uit China, met nu al een netwerk van twintig verkoop- en servicelocaties door heel Nederland, doen in de maanden februari en maart 2026 aan extra klantenbinding met een aantrekkelijke inruilkorting.

Klanten die in deze periode een nieuwe Omoda of Jaecoo aanschaffen, ontvangen een extra inruilpremie op hun huidige auto die kan oplopen tot € 5.000. Daarbij geldt: hoe eerder men beslist, hoe groter het voordeel. De inruilkorting in februari ligt namelijk hoger dan in maart. Dit maakt het extra interessant om juist nu over te stappen naar een nieuwe Omoda of Jaecoo.

Snelle beslissers ontvangen hogere premie



"Het is altijd bijzonder goed zaken doen bij Omoda en Jaecoo. Snelle beslissers krijgen een hogere prijs voor een inruilauto bij aanschaf van een nieuwe Omoda of Jaecoo", zegt verkoopdirecteur Joost Dekkers van Omoda Jaecoo Nederland. "Wie in februari een deal maakt, profiteert van een extra inruilkorting tot € 5.000, afhankelijk van het model. In de maand maart bedraagt de inruilkorting maximaal € 4.000, afhankelijk van de nieuwe Omoda of Jaecoo die wordt aangeschaft. Dus wacht niet te lang om optimaal te profiteren van deze aantrekkelijke aanbieding."

Twintig showrooms door heel Nederland



Omoda en Jaecoo zijn nu al vertegenwoordigd met twintig showrooms in Nederland. Binnenkort komen daar nog vijf nieuwe locaties bij: Auto Sturm in Goes (Zeeland), Mengelers in Heerlen (Limburg), Spiering en Pluym in Delfgauw en Rotterdam (Zuid‑Holland) en Van Bruchum in Zwolle (Overijssel).