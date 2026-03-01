Zwarte Cross Open 2026 van start: nieuwe klasses, nieuwe circuits en volop vermaak voor jong en oud

Na het succes van voorgaande jaren keert de Zwarte Cross Open in 2026 terug met een uitgebreidere landelijke motorcrosscompetitie. Nieuwe klasses en circuits vergroten de sportieve kansen voor rijders en maken de wedstrijddagen aantrekkelijker voor een breed publiek.

De uitbreiding zorgt voor meer deelnemers, meer spektakel en een sterke impuls voor de motorcrosssport in Nederland. De eerste wedstrijden gaan van start op 7 maart.

Motorcross als kloppend hart

Wat in 1997 begon als een spontaan motorcrossidee, groeide uit tot het grootste festival van Nederland en het grootste motorcrossevenement van Europa: de Zwarte Cross. Motorcross vormt nog altijd het kloppend hart van het festival. Om die sport verder te versterken werd in 2024 de Zwarte Cross Open gelanceerd: een landelijke competitie waarin rijders zich via meerdere wedstrijden kunnen kwalificeren voor de finaleraces tijdens de Zwarte Cross, die in 2026 plaatsvindt van 16 tot en met 19 juli in Lichtenvoorde.

Landelijke route richting Lichtenvoorde

De Zwarte Cross Open bestaat uit losse wedstrijddagen die worden georganiseerd in samenwerking met motorcrossverenigingen door het hele land. Dit seizoen wordt de competitie uitgebreid met vier nieuwe motorcrosscircuits in Boekel, Hellendoorn, Lochem en Marum, waarmee de Zwarte Cross Open een nog bredere landelijke dekking krijgt.

Via een puntensysteem strijden rijders in verschillende klasses om een plek in de halve finales in Halle. Vanuit Halle kunnen rijders zich plaatsen voor de grote finales tijdens de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.

Lokale trots: introductie van de Streekrace-klasses

Nieuw in 2026 zijn de Streekraceklasses, speciaal voor deelnemers zonder wedstrijdlicentie. In deze klasses rijden liefhebbers voor de eer van hun eigen regio, dorp of buurt. Die lokale trots is zichtbaar op helm, kleding en motor en zorgt voor extra herkenbaarheid en betrokkenheid bij het publiek. De Streekraces zijn bedoeld voor rijders die deelnemen voor het plezier en de verbinding met hun achterban. Deelname is mogelijk in de Streekrace-klasse125cc, 250cc en Open (motoren tot en met 500cc). Vanwege de grote belangstelling worden per klasse meerdere series verreden, waarbij rijders via hun resultaten kans maken op een plek in de halve finales in Halle. Natuurlijk zijn de klasses van voorgaande jaren ook weer van de partij: 50cc, 85cc, Dames, Classic (125cc en Open) en Helden (125cc, 250cc en 500cc).

Ruimte voor jong talent

Ook nieuw is de 125cc Talentenklasse, speciaal voor jonge rijders van 13 tot en met 17 jaar, met of zonder licentie. Deze klasse bestaat uit meerdere kwalificatiewedstrijden, waarna de veertig beste talenten doorstromen naar de halve finales in Halle. Zo maken jonge rijders op een laagdrempelige manier kennis met verschillende circuits én met het rijden voor een groot publiek.

Meer dan alleen motorcross

De Zwarte Cross Open is er niet alleen voor de fanatieke motorcrossliefhebber. Elke wedstrijddag is een compleet dagje uit, waarbij je afhankelijk van de locatie extra programma kunt verwachten zoals kinderactiviteiten, stuntshows, gezelligheid en een feestelijke afterparty in echte Zwarte Cross-stijl. Ook bezoekers die minder bekend zijn met motorcross vinden dus volop vermaak langs de baan.

Samenwerking MOTORbeurs Utrecht

Vanaf dit seizoen werkt de Zwarte Cross Open samen met de MOTORbeurs Utrecht. Met deze samenwerking slaan twee grote namen binnen de Nederlandse motorsport en motorcultuur de handen ineen. De samenwerking is zichtbaar tijdens de wedstrijddagen van de Zwarte Cross Open op de circuits én tijdens de MOTORbeurs Utrecht, die van 19 tot en met 22 februari 2026 plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens de beurs is de Zwarte Cross Open aanwezig met een eigen stand, waar bezoekers kennis kunnen maken met de landelijke motorcrosscompetitie, de verschillende klasses en de route richting de Zwarte Cross zelf. Hiermee wordt de verbinding tussen sport, competitie en het brede motorpubliek verder versterkt.