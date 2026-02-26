Politie houdt verdachte (27) van brandstichting bij 3 kerken in Ede aan

Woensdagavond 25 februari heeft de politie een 27- jarige man uit de gemeente Ede aangehouden op verdenking van brandstichting bij drie kerken. Dit meldt de politie vandaag.

Kerken

'Het gaat om de kerken aan de Otterloseweg, Beukenlaan en Grotestraat. De verdachte zit vast en wordt vandaag verder verhoord. Het onderzoek is verder in volle gang', aldus de politie.

Binnen week drie brandstichtingen

In het tijdsbestek van zes dagen vonden er op drie verschillende plekken in Ede incidenten plaats bij kerken. In de nacht van 19 op 20 februari is er brand gesticht aan de Otterloseweg. Een paar dagen later, in de nacht van 21 februari op 22 februari vond er wederom een incident plaats bij een kerk. Daarnaast gebeurde dit ook in de nacht van 24 op 25 februari. De brandweer kon dit snel onder controle krijgen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

Impact

Bij deze branden zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar het had uiteraard anders kunnen aflopen. Ook is de schade door het snelle optreden van zowel politie als brandweer beperkt gebleven, maar de impact van deze incidenten kan groot zijn.

Onderzoek in volle gang

Met de aanhouding van de verdachte stopt het onderzoek natuurlijk niet. Het onderzoek gaat door om te bekijken wat de aanleiding is geweest en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daarbij maakt het onderzoeksteam gebruik van onder andere camerabeelden en de informatie die vanuit buurtonderzoek duidelijk werd. De verdachte wordt waarschijnlijk deze week nog voorgeleid bij de rechter-commissaris.