Drie voortvluchtigen met flinke gevangenisstraffen opgepakt

Op maandag 23 februari hield FASTNL, met behulp van de Dienst Speciale Interventies (DSI), in Friesland een 61-jarige man aan. Hij is in Nederland onherroepelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2231 dagen (ruim 6 jaar), wegens deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld en het overtreden van de Opiumwet.

Op dezelfde dag hield FASTNL in Delft een 28-jarige man aan met de Belgische en Russische nationaliteit. Vanuit het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) had België het verzoek voor de aanhouding gedaan. De man maakte deel uit van een criminele organisatie die slachtoffers oplicht door zich voor te doen als bankmedewerker. De vooral bejaarde slachtoffers zijn voor grote bedragen opgelicht. De gearresteerde man wordt overgeleverd aan België, waar hij zijn gevangenisstraf van nog 1599 dagen (bijna 4,5 jaar) mag uitzitten.

Na een aanhoudingsverzoek vanuit Slowakije arresteerde FASTNL op woensdag 25 februari in Bleiswijk een 48-jarige Slowaak. De man mishandelde twee jaar lang zijn minderjarige kinderen en werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar en 8 maanden. Na onderzoek van FASTNL bleek de man onder een valse identiteit bij een vriend in Nederland te verblijven.

Zwaarder en complexer

‘De zaken worden steeds internationaler, zwaarder en complexer’, ziet Stef de Jonge, teamleider van FASTNL. ‘We krijgen steeds vaker te maken met criminelen die hun toevlucht zoeken in Nederland, terwijl ze in hun eigen land nog een straf moeten uitzitten. Aan ons de taak om dat recht te zetten. Een veroordeelde hoort nu eenmaal zijn straf uit te zitten.’