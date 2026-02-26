NVWA waarschuwt ruim 2400 online kopers illegale bestrijdingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde deze week per brief ruim 2400 personen en bedrijven die via een online webshop illegale bestrijdingsmiddelen kochten. De NVWA draagt de kopers op om de middelen, die niet toegelaten zijn in Nederland, in te leveren bij een lokaal inzamelpunt voor chemisch afval.

De ruim 2400 kopers kochten hun bestrijdingsmiddelen bij een online webshop die geen vergunning had voor de verkoop van bestrijdingsmiddelen. In de webshop werden diverse bestrijdingsmiddelen aangeboden, waaronder een onkruidverdelger met de werkzame stof glyfosaat. De middelen kwamen uit Spanje en zijn niet toegelaten in Nederland. Het kopen, verkopen en gebruiken van deze middelen is daarom niet toegestaan.

De Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) kwam de online webshop naar aanleiding van een melding op het spoor. Dit leidde eind 2024 tot de vondst van een grote hoeveelheid illegale bestrijdingsmiddelen in Noord-Brabant. Onder leiding van het Functioneel Parket is een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige verdachte gestart. De online webshop is sinds eind 2024 offline.

Inspecties bij grootste afnemers

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek ontving de NVWA in 2025 de gegevens van alle kopers van de illegale bestrijdingsmiddelen. Na analyse van deze gegevens voerde de NVWA in het najaar 28 onaangekondigde inspecties uit bij de grootste afnemers van de middelen (waaronder hoveniers, recreatieparken, bedrijventerreinen en particulieren). Bij 27 van deze afnemers troffen de inspecteurs illegale middelen aan en is er een boete opgelegd. De middelen zijn afgevoerd en vernietigd.

Herkennen in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen

In Nederland worden bestrijdingsmiddelen beoordeeld en toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze toelating is bedoeld om te waarborgen dat middelen, bij juist gebruik, geen onaanvaardbare risico’s opleveren voor mens, dier en milieu. Toegelaten middelen zijn te herkennen aan een etiket in het Nederlands en een toelatingsnummer (vier of vijf cijfers gevolgd door de letter N) op het etiket. Dit nummer is te controleren in de toelatingen databank van het Ctgb. Hierbij is ook vermeld of het middel voor professioneel of particulier gebruik is toegelaten.

Inleveren bij lokaal verzamelpunt

De illegale bestrijdingsmiddelen die gekocht zijn via de online webshop mogen dus niet gebruikt worden. Kopers dienen volle verpakkingen of restanten van deze middelen in te leveren bij een lokaal inzamelpunt voor chemisch afval.