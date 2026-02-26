CBS: Energierekening valt in 2026 gemiddeld iets lager uit

Gerekend met de energieprijzen van januari 2026 is een gemiddeld huishouden dit jaar 1.993,- euro kwijt aan de energierekening. 'Daarmee daalt de gemiddelde energierekening met 52,- euro, een daling van 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder', zo meldt het CBS vandaag.

Lager verwacht verbruik

'De grootste daling van de energierekening komt door een lager verwacht verbruik, met name van gas. Ook de lagere variabele leveringstarieven van zowel gas als elektriciteit zorgen voor een lagere rekening. Daar tegenover staan, net als in 2025, prijsstijgingen van vastrecht en transport. Ook de energiebelasting op gas is hoger dan in 2025', aldus het CBS.

Teruglevering zelf opgewekte elektriciteit

Het CBS houdt in de berekening geen rekening met mogelijke kosten die huishoudens betalen voor het terugleveren van zelf opgewekte elektriciteit. Huishoudens die elektriciteit aan het net leveren moeten daarvoor sinds eind 2023 vaak betalen.

Sterkere daling bij hoger verbruik

De energierekening wordt voor een groot deel bepaald door de hoogte van het verbruik. Dat verbruik verschilt sterk per huishouden door bijvoorbeeld het aantal mensen, door de isolatie van de woning of het stookgedrag.

Vaste kosten

Daarnaast verschillen ook de vaste kosten. Zo hebben volledig elektrisch verwarmde woningen geen vaste kosten voor aardgas. Woningen met stadsverwarming hebben relatief hoge vaste kosten, maar hoeven in tegenstelling tot andere woningen geen eigen verwarmingsinstallatie aan te schaffen. Die kosten zijn van belang voor het totale kostenplaatje, maar komen niet terug in de jaarlijkse energierekening.

Oude grote vrijstaande aardgasgestookte woning gemiddeld 3.410,- euro per jaar

Met het prijspeil van januari 2026 betaalt een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande aardgasgestookte woning het meest: gemiddeld 3.410,- euro per jaar. Woningen die hoofdzakelijk elektrisch verwarmd worden hebben met gemiddeld 1.020,- euro per jaar de laagste energierekening.

Hoog verbruik meer voordeel

De gemiddelde energierekening is voor alle typen woningen gedaald ten opzichte van 2025. Door de combinatie van hogere vaste kosten en lagere variabele kosten hebben huishoudens met een hoog verbruik relatief het meeste voordeel. Onder de aardgasgestookte woningen gaat de groep met het laagste verbruik er gemiddeld 1,3 procent op vooruit, de groep met het hoogste verbruik gemiddeld 3,7 procent.