Vrouw die verklaarde vrouw te hebben omgebracht vrijgelaten bij gebrek aan bewijs

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de verdachte in vrijheid te stellen die in december bij de politie verklaarde dat ze iemand om het leven had gebracht. 'Onderzoek heeft tot dusver geen bewijs opgeleverd', zo meldt het OM vandaag.

Instelling Den Haag

In december werd een vrouw (28) zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden nadat zij zichzelf had gemeld bij de politie. Ze suggereerde dat ze de hand had gehad in het overlijden van een bekende, op vrijdag 28 november in een instelling in Den Haag. De politie startte een onderzoek om te bepalen of er aanwijzingen zijn die haar verklaring ondersteunen.

Geen tactisch of forensisch bewijs

Het onderzoek heeft geen tactisch of forensisch bewijs opgeleverd dat past bij de verklaring die de vrouw heeft afgelegd. Er loopt nog onderzoek naar eventuele mentale problematiek van de verdachte, maar op dit moment ziet het Openbaar Ministerie geen reden om haar langer in voorarrest te houden. De officier van justitie heeft aan de rechtbank gevraagd het bevel gevangenhouding per direct op te heffen.

Vrouw blijft formeel verdachte

Wanneer de laatste stukken binnen zijn, beslist het Openbaar Ministerie definitief over de zaak. Tot die tijd blijft de vrouw formeel verdachte. De pro-formazitting op 19 maart wordt ingetrokken, nu de verdachte niet meer in voorlopige hechtenis zit.