XRP en Ripple: de cryptovaluta die stilletjes het betalingsverkeer verovert

Ripple krijgt een EU-banklicentie, werkt samen met honderden financiële instellingen en toch kent bijna niemand XRP. Dat begint te veranderen.

Bitcoin haalt de krantenkoppen. Ethereum krijgt de technische lofzangen. Maar ondertussen werkt een derde speler al jaren geruisloos aan iets wat weleens groter kan blijken: het vervangen van het mondiale betalingsnetwerk zoals we dat kennen.

Die speler is Ripple, en de bijbehorende munt heet XRP.

Wat is XRP en waarom verschilt het van Bitcoin?

De meeste cryptovaluta zijn ontworpen als alternatief voor gewoon geld, los van banken en overheden. Ripple gooit het over een andere boeg. Het bedrijf achter XRP richt zich juist op banken en grote financiële instellingen: het wil het bestaande systeem van binnenuit verbeteren, niet opblazen.

XRP is niet "gemined" zoals Bitcoin, maar uitgegeven door Ripple Labs. Transacties worden afgehandeld in drie tot vijf seconden, voor een fractie van een cent aan kosten. Ter vergelijking: een internationale bankoverschrijving via het SWIFT-netwerk duurt soms meerdere werkdagen en kost tientallen euro's aan transactiekosten. Dat is precies de plek waar Ripple zijn kans ziet.

Ripple en de financiële sector: een bijzondere relatie

Meer dan 300 financiële instellingen werken inmiddels samen met Ripple via het RippleNet-netwerk. Dat zijn geen kleine partijen: het gaat om banken en betalingsdienstverleners in tientallen landen die het systeem gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen.

Begin februari 2026 zette Ripple een nieuwe stap. Het bedrijf ontving een volledige EMI-licentie (Electronic Money Institution) van de Luxemburgse toezichthouder CSSF. Met die licentie heeft Ripple zogeheten "passporting"-rechten verkregen: het mag nu financiële diensten aanbieden in alle 27 EU-lidstaten vanuit één goedkeuring. Eerder al ontving het bedrijf een vergelijkbare licentie van de Britse toezichthouder FCA. Het totale aantal licenties en registraties dat Ripple wereldwijd bezit, tikt inmiddels boven de 75.

Dat is opvallend. De meeste cryptobedrijven vechten tégen regelgeving. Ripple omarmt haar.

De XRP koers: volatiel maar veerkrachtig

Dan de koers. Want hoe sterk de technologie ook is, wie in XRP stapt, stapt in een markt die beweegt als een jojo.

In 2018 raakte Ripple verwikkeld in een rechtszaak met de Amerikaanse SEC, die XRP bestempelde als een ongeregistreerd waardepapier. De koers stortte in. Jaren later werd die zaak grotendeels in het voordeel van Ripple beslecht: een rechter oordeelde dat XRP bij verkoop aan particuliere investeerders géén effecten waren. De XRP koers reageerde direct en schoot omhoog naar recordniveaus. Eind 2025 piekte de koers rond 3,80 dollar; begin 2026 beweegt de prijs zich rond de 1,50 dollar, mede door bredere onrust op de cryptomarkt. Wie de Ripple koers actueel wil volgen, vindt daar gedetailleerde grafieken en analyses voor op gespecialiseerde platforms.

Volatiliteit hoort bij het territorium. Dat geldt voor XRP minstens zo sterk als voor andere cryptomunten.

Wat betekent dit voor gewone beleggers?

Uit de Consumentenmonitor Beleggers van de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat in 2025 bijna één op de tien Nederlandse beleggers investeert in cryptogerelateerde producten, tegenover slechts één op de honderd in 2022. De interesse groeit snel, maar de AFM waarschuwt ook: beleg alleen met geld dat je kunt missen, en verdiep je goed in wat je koopt.

Voor wie nieuwsgierig is naar XRP geldt dat des te meer. De fundamenten zijn interessant, de regelgeving vordert en de technologie heeft bewezen schaalbaar te zijn. Maar de cryptomarkt blijft een onzekere omgeving. Koersen kunnen in korte tijd tientallen procenten stijgen of dalen, soms zonder duidelijke aanleiding.

Wil je de bredere crypto koersen en de ontwikkelingen rondom Bitcoin en altcoins in perspectief plaatsen, dan helpt het om de markt als geheel te begrijpen voor je een specifieke keuze maakt.

XRP: geen hype, maar een langetermijnverhaal

Ripple speelt een lang spel. Geen viral tweet-campagnes, geen celebrity-endorsements. Gewoon: licenties aanvragen, banken overtuigen, infrastructuur bouwen.

Of XRP over vijf jaar de standaard is voor internationaal betalingsverkeer, weet niemand. Maar dat het gesprek steeds vaker in serieuze financiële kringen gevoerd wordt, staat buiten kijf.