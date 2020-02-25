Bijna helft werkenden denkt dat AI werk kan doen

Van de mensen met betaald werk denkt 41 procent dat hun werk deels vervangen kan worden door kunstmatige intelligentie (AI). 4 procent verwacht dat AI hun werk helemaal kan overnemen. Hbo- en wo-geschoolden en jongvolwassenen zeggen vaker dan gemiddeld dat AI werk van hen kan doen. Van alle werkenden die dat denken, maakt bijna de helft zich daar zorgen over. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen 2025 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

43 procent van de volwassenen met betaald werk gebruikt AI bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Mensen die al met AI werken, denken vaker dat hun werk geheel of deels vervangen kan worden door AI (56 procent) dan mensen die dat niet doen (37 procent). Omgekeerd denken mensen die nog niet met AI werken vaker dat hun werk niet vervangen kan worden door AI dan werkenden die het wel gebruiken.

Vrouwen bezorgder dan mannen

Bijna de helft van de 18-plussers die denken dat AI hun werk helemaal of deels kan overnemen maakt zich hier zorgen over: 8 procent maakt zich veel zorgen en 40 procent een beetje. Mannen en vrouwen denken even vaak dat AI hun werk kan overnemen, maar vrouwen maken zich hierover meer zorgen.

Jongeren van 18 tot 25 jaar zeggen vaker dan 25-plussers dat AI hun werk deels of helemaal kan uitvoeren, maar ze maken zich hierover niet meer zorgen. Ook denken hbo- en wo-geschoolden vaker dat AI hun werk kan doen dan mensen met een vmbo-, mbo- of daarmee vergelijkbaar diploma, maar in zorgen hierover verschillen ze niet.