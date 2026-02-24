DNA leidt tot aanhouding gewelddadige horlogedieven

Na een onderzoek van de recherche in het district Den Bosch, hielden collega’s maandag 23 februari op drie plaatsen in het land verdachten aan van een zeer gewelddadige beroving in februari 2025. 'Daarbij werd een man tijdens een verkoopafspraak beroofd van een duur horloge. De verdachten vielen uiteindelijk door DNA-sporen door de mand. Ze zitten vast', zo meldt de politie vandaag.

Rolex

Het slachtoffer had die avond een afspraak op een locatie in Rosmalen met de potentiële koper van zijn Rolex horloge. Hij stapte in de auto bij een man en een vrouw. Ze reden een stukje en voor hij er erg in had, stapten er ineens nog twee mannen in. Het slachtoffer kwam op de achterbank klem te zitten tussen deze twee mannen en kreeg flinke klappen te verduren. De man werd ook met een taser bewerkt en zelfs met een handvuurwapen bedreigd en geslagen. Op enig moment zetten z’n belagers hem flink gehavend uit de auto, maar zijn horloge was hij toen kwijt.

Rotterdam

Het slachtoffer alarmeerde de politie en deed aangifte. Uit het eerste onderzoek werd het vermoedelijke kenteken van de auto bekend, dat we direct landelijk signaleerden. Agenten traceerden de auto nog diezelfde nacht in Rotterdam. De vrouw die toen de auto bestuurde, een destijds 24-jarige vrouw uit Den Haag, hielden we aan en we namen de auto in beslag voor nader onderzoek. De vrouw werd gehoord, maar omdat er onvoldoende redenen waren om haar langer vast te houden kwam ze een paar dagen later weer vrij. Zij is echter nog wel verdachte.

DNA-databank

In de loop van het onderzoek, waarbij onder andere de in beslag genomen auto forensisch werd onderzocht, kwamen de nu aangehouden mannen in beeld. Tijdens het forensisch onderzoek werden DNA-sporen veiliggesteld, die overeenkwamen met profielen in de databank van de drie verdachten. Ook bekeken rechercheurs camerabeelden uit de omgeving met daarop de verdachten.

Drie aanhoudingen

Het drietal werd maandagochtend opgepakt. Het gaat om twee 23-jarige mannen uit Zoetermeer en een 21-jarige man uit Waddinxveen.