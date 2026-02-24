Mona Keijzer weg bij BBB, blijft als eenmansfractie in Tweede Kamer

Mona Keijzer is dinsdag opgestapt uit de BBB-fractie. De reden is een fundamentele vertrouwensbreuk nadat niet zij maar Henk Vermeer door Caroline van der Plas werd aangewezen als nieuwe fractievoorzitter van de BBB.

Afspraken over opvolging Van der Plas

Volgens Keijzer waren er namelijk eerder al afspraken gemaakt dat zij Caroline van der Plas zou opvolgen als fractievoorzitter. Nu dit niet is gebeurd is het een breekpunt voor Keijzer die dan ook is opgestapt.

Eenmansfractie

Mona Keijzer blijft wel als onafhankelijk lid in de Tweede Kamer om haar sociaal-conservatieve missie voort te zetten. 'Mijn missie is nog niet ten einde. Ik zal mij blijven inzetten voor het sociaal-conservatieve geluid waar Nederland zo duidelijk behoefte aan heeft', schrijft Keijzer vandaag in een statement op X. Keijzer behoudt haar zetel in de Tweede Kamer dankzij de voorkeursstemmen die ze heeft ontvangen.