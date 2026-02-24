Voor oplichting veroordeelde man (61) moet 302.000 euro aan donaties terugbetalen

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 61-jarige man uit Hillegom veroordeeld tot het betalen ruim 302.000 euro aan de Nederlandse Staat. 'Dat is het bedrag dat de man had verkregen door oplichting en aan privé-uitgaven had besteed. Dit volgt op de straf die de rechtbank vorige maand de man oplegde. Toen werd hij veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank vandaag.

Donaties

De man was de oprichter en bestuurder van wat hij de ‘Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie 2020’ (BPOC2020) noemde. Hij beheerde de website van de BPOC2020 en ook die van ‘doezelfnormaal.nl’. Beide websites gingen over de coronapandemie en waren kritisch over het coronabeleid van de overheid. De verdachte – die zich doctorandus noemde – vermeldde op de website van de BPOC2020 dat er verklaringen waren afgenomen van tachtig agenten over politiegeweld bij demonstraties. Een notaris zou de identiteit van de agenten hebben gecontroleerd, en video-opnames van die verklaringen in een kluis bewaren. Op de website van doezelfnormaal.nl was te lezen dat er aangifte was gedaan tegen de premier en twee ministers.

Ruim 403.000 euro gedoneerd

Via de websites was het mogelijk om geld te doneren. In tweeënhalf jaar tijd hebben duizenden mensen geld gedoneerd, of een ‘tussenrapport’ gekocht waarin de verklaringen van de agenten te lezen waren. In de periode van 26 september 2020 tot en met 7 maart 2023 ontving de man naar schatting ruim 403.000 euro.

Oplichting

In werkelijk zijn de verklaringen van de agenten nooit afgelegd, maar waren ze verzonnen door de verdachte. De akte van de notaris over de verklaringen was vervalst, en van aangifte tegen de ministers was geen sprake. De verdachte deed zich ten onrechte voor als doctorandus, en wekte vertrouwen door te zeggen dat de organisatie door vrijwilligers en onbetaalde bestuurders werd gerund.

Overgrote deel donaties gebruikt voor privé-uitgaven

Driekwart van het geld dat de verdachte van zijn donateurs ontving, besteedde hij aan privé-uitgaven. De verdachte gaf het geld uit aan vakanties in Aruba, Duitsland, Oostenrijk en Zweden, soms samen met zijn vrouw en dochter. Ook maakte hij geld over aan zijn dochter en zoon, en loste hij zijn schulden ermee af.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde vorige maand al dat de man op slinkse wijze duizenden donaties en daarmee een aanzienlijk bedrag heeft opgehaald. Om hoeveel geld het precies gaat, kan de rechtbank niet met nauwkeurigheid vaststellen. Daarom heeft de rechtbank het wederrechtelijk verkregen voordeel moeten schatten. Dit komt uit op 302.000 euro, dat is zo’n driekwart van het geld dat hij van zijn donateurs ontving. Als de man dit bedrag niet betaalt, kan hij maximaal 1.095 dagen worden gegijzeld.