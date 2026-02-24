GGD waarschuwt voor gezondheidsrisico’s bij gebruik UF-schuim als spouwmuurisolatie

Het gebruik van ureumformaldehydeschuim (UF-schuim) als na-isolatie kan leiden tot acute gezondheidsklachten. 'Dit blijkt uit verkennend onderzoek binnen de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van diverse casussen verspreid door Nederland', aldus de GGD.

Irritatie van ogen, keel en luchtwegen

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners van woningen waar UF-schuim is gebruikt als na-isolatie acute gezondheidsklachten kunnen krijgen zoals irritatie van ogen, keel en luchtwegen. GGD’en raden gebruik daarom voorlopig af en adviseren vervolgonderzoek om duidelijk te krijgen of UF-schuim veilig kan worden toegepast en onder welke voorwaarden.

Verhoogde concentraties formaldehyde in woningen

De GGD waarschuwt voor mogelijke gezondheidsrisico’s bij het gebruik van ureumformaldehyde (UF)-schuim als na-isolatie van spouwmuren. Uit recent verkennend onderzoek blijkt dat deze isolatiemethode kan leiden tot verhoogde concentraties formaldehyde in woningen.

Hoge concentraties formaldehyde

Binnen de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is onderzoek gedaan naar de effecten van het isolatiemateriaal UF-schuim op de gezondheid. Daaruit komt naar voren dat woningen waarin spouwmuren zijn geïsoleerd met UF-schuim soms hoge concentraties formaldehyde bevatten. Bewoners kunnen hierdoor acute gezondheidsklachten ervaren, zoals irritatie van ogen, keel en luchtwegen.

'Nog veel onduidelijk over de omvang en precieze oorzaken'

Volgens de onderzoekers is nog veel onduidelijk over de omvang en precieze oorzaken van het probleem. Ook zijn er op dit moment geen effectieve maatregelen bekend die zorgen voor een snelle daling van te hoge formaldehydeconcentraties in woningen.

GGD’en raden gebruik voorlopig af

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland laat in een standpunt weten dat GGD’en het gebruik van UF-schuim als spouwmuurisolatie voorlopig afraden. Dit advies geldt in ieder geval totdat er meer duidelijkheid is over de vraag of en onder welke voorwaarden UF-schuim veilig kan worden toegepast. De GGD’en vragen om extra onderzoek om meer te weten te komen over het gebruik van UF-schuim en gezondheidsschade in de toekomst te voorkomen.

Advies aan huiseigenaren en woningcorporaties

Huiseigenaren en woningcorporaties wordt geadviseerd voorlopig te kiezen voor alternatieve isolatiematerialen. Voor informatie over andere vormen van spouwmuurisolatie verwijst de GGD naar Milieu Centraal, dat consumentenadvies geeft over verduurzamingsmaatregelen. Publieksinformatie is beschikbaar via de website GGD Leefomgeving.

Metingen naar formaldehyde in de woning

Wanneer bewoners gezondheidsklachten melden en er sprake is van na-isolatie met UF-schuim, kan dat aanleiding zijn om metingen naar formaldehyde in de woning uit te voeren. De GGD kan ondersteunen bij het interpreteren van de meetresultaten.

Verduurzamen met oog voor gezondheid

De GGD benadrukt dat verduurzaming van woningen belangrijk is, maar niet ten koste mag gaan van de gezondheid van bewoners. Totdat er meer duidelijkheid is over de veiligheid van UF-schuim, geldt het advies: gebruik deze vorm van isolatie niet.