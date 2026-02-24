Eerste lentedag in aantocht

Woensdag staat de eerste lentedag op het programma. Bij flink wat zon loopt de temperatuur op veel plaatsen op naar 15 graden en meer. In het zuiden kan het lokaal 19 graden worden en wellicht komt het tot een datum-warmterecord.

De laatste week van februari laat zeer zacht weer zien met temperaturen in de dubbele cijfers. Dinsdag is het in het zuiden al 14, lokaal 15 graden, maar dan valt nog af en toe regen. Woensdag blijft het droog en schijnt de zon flink. Met een zuidelijke wind wordt zeer zachte lucht aangevoerd waarin de temperatuur in een groot deel van het land stijgt naar 15 graden en meer.

Op veel plaatsen wordt het 16 tot 18 graden en in het zuiden kan het lokaal 19 graden worden. Met dergelijke temperaturen komen we in de buurt van datum-warmterecords. Deze staan al zeer scherp, maar kunnen toch worden gebroken. Het warmterecord voor 25 februari staat op 19,1 graden en werd op 25 februari 2019 gemeten in Gilze-Rijen. Het record voor De Bilt staat op 18,3 graden en werd ook in 2019 genoteerd. Aan de noordkust, de Kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden is het 11 tot 14 graden.

Aanhoudend zacht

Ook donderdag is het nog zeer zacht met landinwaarts 14 tot lokaal 17 graden. In het westen en noorden is het dan 12 tot 15 graden en bovendien stijgt de kans op regen. In de loop van de dag stroomt er vanuit het westen wel minder zachte lucht het land binnen. De warmterecords voor 26 februari staan nog veel hoger, want in 2019 werd het in Eindhoven 19,7 en in De Bilt 18,9 graden.

Vrijdag en in het weekend blijft het zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Vrijdag komt het tot buien en is het 12 tot 16 graden, in het weekend is het over het algemeen droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur stijgt naar 10 tot 14 graden.

Bron: Weeronline