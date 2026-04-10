NU’91: ‘Stijgende brandstofprijzen raken zorgprofessionals hard’

De recordhoge brandstofprijzen hebben grote impact op zorgprofessionals, zowel financieel als mentaal. Dat blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie NU'91 onder ruim duizend respondenten. “Zorgprofessionals maken lange dagen en leggen vaak grote afstanden af om hun werk te kunnen doen”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten. “Als de prijzen aan de pomp blijven stijgen, raakt dat hen direct. Het kan niet zo zijn dat mensen die zorgen voor anderen, daardoor zelf financieel in de knel komen. We roepen dan ook op tot directe maatregelen.”

Uit de peiling blijkt dat een overgrote meerderheid van de zorgprofessionals afhankelijk is van de auto. Ruim 80 procent geeft aan voor het werk in een auto op fossiele brandstof te rijden en een groot deel van hen gebruikt daarvoor de eigen wagen. Wat NU’91 vooral zorgen baart, is de impact van de stijgende brandstofprijzen op de mentale gezondheid. Veel respondenten geven namelijk aan dat deze tot stress, zorgen en frustratie leiden. Het gevoel ontstaat dat zij er alleen voor staan. “De druk in de sector is al hoog”, zegt Van Kooten: “Als daar geldzorgen bovenop komen, werkt dat door in het hoofd en in het hart van zorgprofessionals. Dat vergroot de kans op uitval en maakt het werk nog zwaarder. Dit mogen we niet normaal gaan vinden.”

Minder inzet, meer druk op de zorg

Opvallend is dat een groot deel van de zorgprofessionals aangeeft weinig tot niets te merken van hun werkgever als het gaat om ondersteuning of compensatie. Reiskostenvergoedingen blijven vaak achter bij de werkelijkheid, terwijl de kosten juist fors zijn gestegen. Van Kooten: “We horen te vaak dat werkgevers stil blijven. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die iedere dag klaarstaan. Juist nu verwacht je dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en hun medewerkers ondersteunen.” En de gevolgen blijven niet beperkt tot de portemonnee. Een deel van de zorgprofessionals geeft aan minder extra diensten te draaien vanwege de hoge kosten. Daarmee komt de continuïteit van zorg verder onder druk te staan. Van Kooten: “Als zorgprofessionals afhaken voor extra diensten omdat ze er simpelweg op toeleggen, dan is dat een serieus signaal. Dat raakt direct de roosters en uiteindelijk de patiëntenzorg.”

Oplossingen niet eenvoudig, wel noodzakelijk

Volgens NU’91 vraagt de huidige situatie om gerichte maatregelen. Zo is het essentieel dat reiskostenvergoedingen beter aansluiten bij de actuele brandstofprijzen, zodat zorgprofessionals niet langer zelf moeten opdraaien voor de stijgende kosten. Daarnaast kan gedacht worden aan tijdelijke compensatieregelingen voor zorgmedewerkers die veel kilometers maken. Ook ligt er een duidelijke kans in het beter faciliteren van alternatieven, zoals elektrisch rijden of collectief vervoer. Tot slot moet er extra aandacht voor het probleem zijn bij het roosteren, zodat onnodige reisbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt. Van Kooten: “Het kan niet zo zijn dat zorgprofessionals moeten betalen om hun werk te kunnen doen. Investeren in goede regelingen is investeren in de continuïteit van zorg.”

Neem verantwoordelijkheid

NU’91 roept zowel werkgevers als politiek op om verantwoordelijkheid te nemen. Van Kooten: “De zorg draait op mensen. Als we nu niets doen, raken we niet alleen professionals kwijt, maar komt ook de toegankelijkheid van zorg in gevaar. Dit vraagt om snelle en concrete actie.”