'Honderden vakantiegangers ziek na Kaapverdië"

Het RIVM heeft reizigers gewaarschuwd voor shigellose na besmettingen op de Kaapverdische eilanden Sal en Boa Vista. Vaccinatiepunt roept reizigers die een bezoek plannen aan de eilanden op om alert te zijn op hygiëne en bij klachten tijdig medisch advies in te winnen.

Van september tot en met december 2025 liepen meerdere Nederlandse reizigers shigellose op tijdens een verblijf op Kaapverdië, met name op de eilanden Sal en Boa Vista. Hoewel er in 2026 geen nieuwe gevallen zijn gemeld onder Nederlandse reizigers, is de exacte bron van de infecties nog niet vastgesteld. Om die reden houdt het RIVM rekening met een mogelijk aanhoudend besmettingsrisico.

Shigellose is een darminfectie veroorzaakt door de shigellabacterie. De meest voorkomende klachten zijn bloederige diarree, buikkrampen, koorts en soms overgeven. De infectie kan ernstig verlopen, vooral bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een chronische ziekte of een verminderde weerstand.

"Reizigers naar Kaapverdië hoeven niet in paniek te raken, maar waakzaamheid is zeker op zijn plaats. Wie aandacht besteedt aan goede handhygiëne en voorzichtig is met eten en drinken, verlaagt het risico aanzienlijk. Toch adviseren wij iedereen die twijfelt of die behoort tot een risicogroep, om voorafgaand aan de reis een persoonlijk reisadvies te vragen", aldus Hille Dorresteijn, directeur Vaccinatiepunt