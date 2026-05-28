Vattenfall start pilot om pieken op te vangen met elektrische auto's

Vattenfall start samen met Kia en Hyundai een pilot bidirectioneel laden het zogenaamde Vehicle-to-Grid (V2G). 'Daarmee kunnen elektrische auto’s niet alleen stroom opslaan, maar ook op een gecontroleerde manier stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. In de proef fungeren de auto’s als flexibele energieopslag die helpt vraag en aanbod van stroom beter in balans te brengen', zo meldt Vattenfall vandaag.

'Maximaal tachtig geselecteerde huishoudens'

De pilot is bedoeld voor maximaal tachtig geselecteerde huishoudens met een Kia EV9 of Hyundai IONIQ 9. Zij ontvangen gedurende de pilot een bidirectionele laadpaal, inclusief installatie. Tijdens de zes maanden durende pilot worden de thuis geladen kWh vergoed, tot een maximum van 500 euro. 'Door het laden en ontladen van hun autobatterijen slim en automatisch aan te sturen, wordt onderzocht of stroom efficiënter kan worden benut, bijvoorbeeld door deze in te zetten op momenten van schaarste', stelt Vattenfall.

Vraag tussen 16.00 en 21.00 het hoogst

Kia en Hyundai leveren de auto's, de laadtechnologie en een app waarmee deelnemers inzicht krijgen in de laadsessies van hun auto. Vattenfall stuurt het laden en ontladen aan en zorgt ervoor dat de auto’s automatisch meebewegen met de vraag naar stroom. Zo kan tussen 16.00 en 21.00 uur stroom worden teruggeleverd aan het net, wanneer de vraag het hoogst is.

Accu elektrische auto heeft al snel 50 tot 60 kilowattuur aan opslag

“Elektrische auto’s staan het grootste deel van de dag stil”, zegt Jeroen van Loon, directeur Customer Solutions bij Vattenfall Nederland. “Tegelijkertijd beschikken ze over een grote batterij: waar een thuisbatterij meestal maar rond de 10 kilowattuur zit, heeft een elektrische auto al snel 50 tot 60 kilowattuur aan opslag. In deze pilot onderzoeken we hoe we die flexibiliteit van deze nieuwe generatie auto’s kunnen ontsluiten en zo ervaring opdoen met een energiesysteem dat beter kan meebewegen met vraag en aanbod.”

Wensen instellen

Voor deelnemers aan de pilot verandert er weinig aan het dagelijks gebruik van hun auto: zij stellen zelf hun wensen in, bijvoorbeeld de vertrektijd of het minimale batterijpercentage, terwijl zij met hun autobatterij kunnen bijdragen aan een stabieler elektriciteitsnet. 'Klanten die interesse hebben in de pilot, kunnen contact opnemen met Kia en Hyundai', aldus Vattenfall.